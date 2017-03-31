﻿零售數據按年跌5.7% 創半年最大跌幅

統計處數據顯示，今年一月的零售業總銷貨額的修訂估計，較去年同月下跌百分之一，今年首兩個月銷貨額，則較去年同期下跌百分之三點二。按貨品類別的銷貨額由高至低分析，今年首兩個月合計的珠寶鐘錶及名貴禮物銷貨額，微跌百分之一點二，其次的超級市場貨品，下跌百分之三點五。
政府發言人指，儘管近月訪港旅客人次略為回升，零售業銷售表現仍受制於旅客消費增長乏力。若將今年首兩個月合計以撇除農曆新年假期在每年不同時候出現的影響，零售業銷貨量按年跌幅相若。
十六歲女中學生不知世途險惡，網上交友，竟輕信認識不久的男網友，昨日往沙田男網友的住所應約，送羊入虎口，遭對方持刀指嚇非禮；女生反抗，奪門逃走，色狼持刀尾隨追至平台，雙方激烈糾纏，幸保安員見狀即時報警。...
2017-03-31
成都人喜歡打麻將，當地大街小巷、茶館，甚至公園亦「雀聲長鳴」。四川省人大常委會日前通過《成都市市容和環境衞生管理條例》，明文禁止民眾佔用城市道路，進行打麻將、下棋、轉陀螺等娛樂活動。 四川省十...
2017-03-31
極運動員米克塞爾告極運動攝影師韋爾德早前拍攝一段短片，參加運動攝影機品牌的影片比賽，並且成功入圍。片段顯示二人穿着滑翔衣從直升機躍下，高速飛越中美洲國家巴拿馬首都巴拿馬城，在市中心高樓大廈間穿梭，由於...
2017-03-31
據星島地產網報道，美聯物業新元朗中心分行首席聯席區域經理徐榛(Wen Tsui)表示，樓市氣氛活躍，元朗區一線屋苑成交活躍，捧場客紛入市。該行剛促成元朗YOHO Midtown 693實呎兩房單位成交...
2017-03-31
美股周四早段牛皮靠穩，杜指初段曾升91點，收復20700水平，惟其後升幅收窄，至四時收報20728點，升69點。新出爐的美國第四季國內生產總值輕微向上修訂，以及兩名儲銀行長稱加息的次數可能較目前預期的多，利好美匯走勢，而國際油價三連升，支持能源股造好。 杜瓊斯工業平均指數收市報20728點，升69點；納斯達克指數收市報5914點，升16點。滙控（005）美國預託證價格報63.79港元，較香港收市價升0.29港元；中移動（941）美國預託證價格報85.61港元，較香港收市價跌0.09港元。 美國商務部工公佈，去年第四季國內生產總值（GDP）的年率化數字向上修訂至按季2...
2017-03-31
哈化柏林雖屬本季德甲主場王，惟今晚主場對賀芬咸卻有六名正選受傷。再者客軍賀芬咸挾聯賽五輪不敗強勢出戰，後衛歷卡斯蘇尼矢言助球隊打「落水狗」，作客全取三分慶祝個人德甲第一百次上陣的里程碑，直取客勝。 （now670台、Fox Sports Play App、有線61、201台周六凌晨2:30直播） 擁十勝一和一負德甲最佳主場成績的哈化柏林，今仗有前鋒舒希巴、中場安德列杜達、盧斯頓貝加和米素爾韋沙肯定倦勤，而翼鋒沙洛文卡勞和守將約翰布魯克斯又因傷病大有機會缺陣，球隊實力大減。 相反對手賀芬咸上仗1:0挫利華古遜後，聯賽五輪不敗，首循環主場對哈化射入唯一入球的後衛歷卡斯蘇...
2017-03-31
今個月尾，旗艦級手機密密到港，各有特色！當中Sony Mobile繼續以攝錄功能為主打，繼Xperia XZ引入五軸光學防震，升級版Xperia XZs又帶來嶄新的Motion Eye相機系統，首次做...
2017-03-31
上月尾，49歲「唔識老港姐」吳婉芳個富商老公胡家驊在睡夢中猝逝，跟老公結婚23年的胡太喪夫後一直表現堅強，之後除出席丈夫喪禮外一直在家避靜，生活回復低調。不過，吳婉芳的22歲大仔，如吳婉芳2.0的胡智...
2017-03-31
港人工作繁忙，日做夜做，壓力沉重，在職場木口木面，唧都笑唔出，是大部份打工仔的典型形象。神秘顧客服務協會公佈全球微笑指數調查，在四十一個國家和地區中，香港得分甚低，排名尾二，僅好過包尾的澳門，反映各行各業員工沒有笑容，有時黑起塊面，令顧客和遊客不快，長此下去，有損香港的形象。 神秘顧客服務協會去年派出二千多名神秘顧客，在全港三十多個行業進行三萬次探訪，把評分數據與外地比較，以一百為滿分，香港得五十七分，遠低於全球平均的七十九分，結果排名尾二。仔細分析發現，電訊業及珠寶業得分較高，而運輸業是笑得最少的行業。 前線員工笑唔出，主因是工作量大，做不停手，同時面對老闆和客人雙重壓力...
2017-03-31
最近兩次賽事，田泰安都梅開二度兼成為騎師王，風頭更勝莫雷拉，而其季內頭馬數字已增至二十六場，排名不斷攀升。周日賽事，田泰安是除莫雷拉和梁家俊之外，另一位騎足十場的騎師，昨晨他收操後揚言現時鬥志百分百，...
2017-03-31