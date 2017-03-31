 Advertisement
  • 2017年3月31日 星期五
  • 15º
  • 90%
熱門： 冷鋒處女權利吳綺莉林鄭月娥朴槿惠

日報新聞 > 港聞

﻿零售數據按年跌5.7% 創半年最大跌幅

2017-03-31 列印
■本港上月的零售業銷貨價值按年下跌百分之五點七，創半年來最大單月跌幅。
Previous Next

　　政府統計處昨公佈本港上月的零售業銷貨價值臨時估計為三百四十八億元，較去年同月勁跌百分之五點七，成為半年來最大單月跌幅。零售管理協會主席鄭偉雄表示，在農曆年因素影響下，上月零售數字下跌是預期之內，而一、二月份合計的跌幅已較去年收窄，部份貨品如珠寶鐘錶等銷售表現亦有回升。

　　統計處數據顯示，今年一月的零售業總銷貨額的修訂估計，較去年同月下跌百分之一，今年首兩個月銷貨額，則較去年同期下跌百分之三點二。按貨品類別的銷貨額由高至低分析，今年首兩個月合計的珠寶鐘錶及名貴禮物銷貨額，微跌百分之一點二，其次的超級市場貨品，下跌百分之三點五。

　　政府發言人指，儘管近月訪港旅客人次略為回升，零售業銷售表現仍受制於旅客消費增長乏力。若將今年首兩個月合計以撇除農曆新年假期在每年不同時候出現的影響，零售業銷貨量按年跌幅相若。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd