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﻿PTU上水站拘七偷運氣槍水客

2017-03-31 列印
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　　昨晚六時許，警方接報指有一批人攜帶大量槍械登上一列北行東鐵列車，疑走私軍火返內地。警方接報後大為緊張，大批機動部隊及軍裝警員在上水站戒備（見圖）。部份警員身穿避彈衣，氣氛緊張。同時搜索犬亦奉召到上水站戒備。其後在一列北行列車內七名男乘客的行李內檢獲十多支長短氣槍。警員不排除他們為水貨客，企圖走私氣槍返內地，以涉嫌藏有仿製槍械將他們拘捕及帶署調查。
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