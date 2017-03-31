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﻿選舉處發信知會選民資料或外洩

2017-03-31 列印
■警方早前到亞博館，追查選舉事務處電腦失竊案。
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　　特首選舉結束後，選舉事務處存放於後備場地亞洲國際博覽館的兩部手提電腦失竊，其中一部載有二○一六年正式選民登記冊約三百七十八萬名地方選區選民的加密資料。

　　選舉事務處昨晚起發信，知會選民有關失竊事件，讓他們提高警覺性和減低潛在的損害。

　　選舉事務處昨晚發稿，指將知會選民有關事件，約五十五萬名已提供電郵地址的選民昨晚起透過電郵收到信件。處方今日起分批發信予其餘選民。處方指，已就事件致函各政府部門及不同界別機構，包括金融、保險、電訊、零售、地產代理、資訊科技界別等，呼籲作出適當措施，避免不法份子利用相關資料盜用他人身份以從事犯罪活動，以保障機構及資料當事人的利益。
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