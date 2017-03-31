﻿肝臟移植高手 轉投私院「嘗新」

肝臟移植外科醫生陳詩正（見圖）擁有一雙令他引以為傲的巧手，能彈奏高音準、低音勁的結他樂曲；這雙手也是不少垂死病人的希望，救活不少肝衰竭病人。他曾協助「換肝之父」范上達、盧寵茂、廖子良締造全球首宗「成人右葉活體肝移植」創舉。他早前走出舒適區（Comfort zone），投身私家醫院，他簡單解釋：「為咗試新嘢！」



新一期《東周刊》報道，經常西裝骨骨示人的陳詩正也有過狂野歲月，上網可找到他早年的結他表演片段。影片中，一身恤衫西褲的他，胸口兩粒鈕扣鬆開，低頭注視着低音結他的和弦，指頭在弦線上飛馳。原來他中學時是一名結他手，他說：「那時父母唔多管束我，任由我個個周末回校夾band。」



一次對話 改寫從醫路



擁有精湛結他造詣的陳詩正，早前為自己的人生樂章變奏，離開工作三十多年的公營醫院，再次拍住「換肝之父」肝臟專家范上達，投身私營醫院。他透露，今次跳槽原因不是外界所說「搵真銀」，而是希望「試新嘢」，「今次轉工就像當年我從口腔頜面科轉去肝臟移植科一樣，都是大轉變。」



身為家中獨子的他是典型的優才生，自小在教會學校唸書，品學兼優，父母從不操心，聖約瑟書院畢業後，跟隨同屆同學讀醫是理所當然的出路。最後他在牙醫與醫科之後，選擇做牙醫，原因是為了讓一雙巧手有用武之地。他畢業加入口腔頜面科，專門做口腔矯形手術後，一對母子的診症經歷，令他發覺這雙手還有很大作為。



二十多年前，病房躺着一個約三十歲的母親，牀頭坐着一名幾歲大的小孩。該名母親下顎患癌已開過刀一次，之後復發入院，哀求說：「可否幫我切多啲？我想睇住孩子成長，多幾年都好。」這段往事令陳詩正重返醫學院修讀醫科，走上肝臟移植外科之路。