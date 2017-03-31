﻿告別零監管 狗場發牌制收緊 買賣 繁殖

分開規管



過往任何人自稱是動物飼養者，毋須申請動物售賣牌照，便可出售飼養的動物，結果大量無牌私人繁殖場應運而生，難以監管。漁護署五年前發表修例文件，經諮詢及落實，修訂終在本月二十日起生效。有狗場東主認為，繁殖商須遵從相關的營業準則方獲發牌，從此告別零監管。記者 陳澔琳



新條例將狗隻售賣及繁殖分拆成兩類的商業活動：任何人士出售狗隻均須領動物售賣商牌照，即使出售自養寵物狗隻亦須申請單次許可證；為了加強控制供出售狗隻的來源，修訂生效後所有欲繁殖狗隻的人士亦必須申領牌照，飼養四隻或以下的雌性狗隻作繁殖用途、並出售該狗隻及其後代的人士須申請甲類動物繁殖者牌照；五隻或以上則申請乙類動物繁殖者牌照。



本港現有十四個持牌狗隻繁殖場，其中張建國開辦狗場逾三十年，是全港最早獲發牌的繁殖場東主。他憶述十多年前申請牌照須經重重關卡，先往規劃署申請再由多個部門包括消防處、環保署等巡視場地，符合規格才獲發牌。張解釋申請繁複是基於狗場是商業並非農業，現眼見私人繁殖成行成市，張樂見新修訂：「當時自己投資咗二三百萬，若私人繁殖唔使攞牌，但又可以賣狗，咁我又點解要攞牌？」



市面逾七成狗隻 無牌商人繁殖



現時不少寵物店有賣不明來歷的狗隻，張認為修訂能打擊不明來歷的狗隻來源：「小部份商戶唔守規矩，走私啲狗嚟賣，消費者唔知情下買咗有問題就好難追（究）到。」據漁護署調查，由持牌寵物售賣商所出售的約一萬一千隻狗中，來自進口及本港持牌繁殖者分別佔百分之二十二及百分之四，餘下的則源自無牌繁殖者；全港十六間規模最大的寵物售賣商，他們出售的狗隻數量佔全港售賣商交易數字近一半，他們的狗隻超過九成來自無牌繁殖者，當中有十個售賣商更是分別由一至兩名私人寵物飼養人士供應逾半數的狗隻。張估計現時無牌繁殖商超過二百間，大多屬隱蔽式故難以追查，若繁殖商領牌後就要依照漁護署的做法，有助打擊無良繁殖商。