﻿嚴打地獄繁殖場 棄狗料激增

香港不時有狗隻繁殖場觸犯虐待法例，為求本小利大不惜削減成本及空間，置動物福祉於不顧。一一年至今漁護署共作出九宗無牌狗隻繁殖場的檢控，去年六月有人舉報八鄉大江埔村的一棟二千呎村屋內，有六十一隻猫狗被困生鏽鐵籠內，不但斷水斷糧，部份貓狗的四肢更被自己的排泄物浸泡着，長期缺乏照顧導致患有皮膚、心臟、牙齒、耳等毛病，該人士最後因兩項虐待動物及一項沒有牌照而畜養狗隻罪，被判囚兩個月及罰款一千元，不少動物團體均指出罰則過輕難以儆效尤。



修訂後罰則有所加重，無牌出售違者最高罰款由二千元增至十萬元；違反牌照或許可證條件最高罰款由一千元增至五萬元，漁護署檢控組將增加至三十人以執行相關法例，張說：「本身做開住家繁殖，喺好難攞牌情況下又覺博唔過，就會選擇將狗賣走或送畀朋友。」張預料修例後，會多了狗隻被棄養。愛護動物協會動物福利副總監侯安娜期望修訂日後能擴展至其他動物，尤其是日益受歡迎的貓隻，再進一步完善發牌條件及營業守則，以維護公眾衞生及延長動物的壽命。