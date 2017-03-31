 Advertisement
  • 2017年3月31日 星期五
  • 15º
  • 90%
熱門： 冷鋒處女權利吳綺莉林鄭月娥朴槿惠

日報新聞 > 港聞

﻿「頭條Jetso」送逾15萬Wall Street English課程名額

2017-03-31 列印
Previous Next

　　有時俾上司捉到電郵錯字錯Grammer都幾尷尬，見到外國客人用英語溝通食晒螺絲，係時候要補下職場用英語啦！「頭條Jetso」App咁啱推出「告別港式英語！」Wall Street English商業英語課程有獎遊戲，今次呢個商業英語課程特別針對職場需要，包括品牌、商業旅遊、客戶服務、管理及金融等應用性強嘅課題，模擬實際商業環境，訓練演說技巧同談判詞彙，完全為上班一族而設。

  o依家只要答中簡單問題，就有機會獲得總值逾十五萬嘅Wall Street English商業英語課程，名額三十六名，遊戲玩到下星期三，仲唔快啲開「頭條Jetso」App「學」英文！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd