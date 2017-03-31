﻿澳門步入 冰鮮雞年代

澳門自農曆新年前後接連發現禽流感病毒後，已停止進口內地活禽兩個月，當局一直未有復供時間表，上周更明言政府取態不再進口活禽，亦不會考慮中央屠宰，澳門步入冰鮮雞年代似乎已成定局。



《東周刊》報道，今年一月二十六日、農曆年廿九當天，民政總署在活禽身上驗出H7亞型禽流感病毒，隨即按例銷毀全澳活禽及停市，年初四雖恢復供應，但三日後再次驗出病毒，結果要再次殺雞並停市至今。



業界批無緩衝期



澳門家禽業商會副會長周華成氣憤地說：「就算政府擺明不想再輸入活禽，都應該有段緩衝期給我們轉型，怎能夠話停就停！」民政總署亦未如以往般向業界發放生活補助金，只重複叫他們轉賣冰鮮雞。他指澳門活雞價廉，每斤只賣四、五十元，是香港的一半，市民食慣活雞，食肆亦慣用活雞入饌，冰鮮雞市場非常狹窄。



根據政府去年公佈的《以冰鮮禽取代活禽供應》民意調查，只有兩成多市民支持，但仍無阻當局推行的決心。代理行政長官陳海帆上周表示，政府基本取態是不再進口活禽，亦不考慮在本地設立中央屠宰場，指當局有意輸入鮮宰雞，即活雞在內地劏好後才輸入澳門。但有雞販指鮮宰雞同樣要經過冰鮮，分別不大。



不過，當地最大冰鮮禽類進口商「友興凍肉」對擴闊市場表示審慎樂觀，集團已增設冷藏庫及食品切割工場，並引入更多種類及檔次的冰鮮家禽，希望令市民加快接受。負責人楊淑英指：「冰鮮雞其實有好多檔次，最高檔次的『狀元雞』如烹調得宜，隨時比活雞優勝。」



食肆用貴貨 有加價壓力



澳門食肆亦無奈要轉用冰鮮雞，著名食肆「新益美食」東主張英俠慨歎，有熟客要求減價，但他們用最高檔次的冰鮮雞，價格比活雞貴，又要想盡方法做出活雞滋味，「烹調工序繁複好多，反而有加價壓力」。