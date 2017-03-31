﻿巴西凍肉禁令斷貨源 內地殭屍肉恐乘勢襲港

巴西「黑心肉」風波席捲全球，禍延香港，本港食安中心上周先下令禁止進口巴西肉，繼而宣佈回收已流出市面的涉事公司產品。全港八成食肆和大部份凍肉店均選用巴西肉，禁令等同截斷他們的貨源，惟有改入價錢相若的內地凍肉。但有業內人士透露，內地凍肉質素參差，不排除有奸商趁巴西肉出事，將走私「殭屍肉」混入市場，冒充正貨大量輸港。



《東周刊》報道，一名凍肉批發商稱，巴西肉跟內地肉的來貨價相若，但巴西肉質量媲美歐美及澳洲貨；而東南亞國家例如泰國、越南等地的貨量及種類遠不及巴西，所以近十年八年，本港大部份凍肉店和食肆都選用巴西肉。



巴西是全球最大的牛肉及雞肉出口國，豬肉亦排第四，但自本月二十日爆出巴西「黑心肉」醜聞，當地二十一間大型食品公司，被揭發疑在腐肉中加入化學劑後出售，當中六間證實曾出口凍肉到本港。



該凍肉批發商續稱，現時全港的巴西肉存貨足夠供應市場約兩個月，但食安中心上周決定回收涉事公司貨品，令一些證實無問題的存貨變得矜貴，批發價即時上漲兩成，還要限制購買數量，「由於內地同樣禁止進口巴西肉，他們的貨源理應也很緊張，但目前卻未見內地貨有短缺情況，反而令人擔心經走私入境的過期殭屍肉，已經乘機混入市場，當正貨般批出市場，甚至供應到香港。」



內地屢截獲走私問題肉



內地走私殭屍肉問題嚴重，執法部門近年緝獲多宗數以千噸計的走私嚴重過期「殭屍肉」案件，當中很多都是國外戰略儲備物資，一般在冷庫進行大盤點時才流出市場。而本港食肆和凍肉店過去不時發現購入疑似殭屍肉，包括派飯做善事而聞名的深水埗「明哥」陳灼明的飯店北河同行亦曾疑似中招。飯店負責人傅先生稱，內地貨「有時肉質好軟，有時又好硬」，令人懷疑是否殭屍肉，所以不敢再入貨，但爆出巴西黑心肉後，該飯店已立即停用，無奈地要走回頭路，購買內地貨應急。