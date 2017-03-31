﻿行山安全 專家批自視過高 重複犯錯 高危行山團 打卡零裝備

一名消防總隊目日前在馬鞍山吊手岩墮崖殉職，掀起社會對行山安全的反思。本港攀山專家稱，現時網上自組行山團、親子遊、即興行山及跑山挑戰訓練等，均有出事風險，不少人欠缺裝備、無做功課，即使是富經驗的行山友，亦因自視過高而中招。有專家更點出五大熱門行山黑點，包括摩天崖、梧桐寨、獅子山、飛鵝山及馬鞍山，惟行山人士仍未吸取教訓。



近年行山遠足風潮盛行，意外事故接踵而生，據民安隊數字，由一二至一六年共拯救一千二百三十六名行山人士，當中絕大部份是被困、失蹤及迷路。現時不少港人都在網上自組行山團，山旅學會主席兼攀石教練石天崙認為，這類組隊行山形式最易出事。他解釋，很多人只是網上「朋友」，私底下並不認識，只相約某地點集合，然後一同出發，卻不知道對方有沒有隱疾，加上現時在社交平台組團的人，大多沒有考牌，帶着一班人挑戰危險路線，做法高危。



惟他認為，有行山經驗的一群也容易中招，「往往自視過高，當自己是鐵人」，他曾見過有跑山人士下午四時出發，行程非常趕，且只得輕便裝備，沒看地圖，最後「入錯位」迷路。



「當自己是鐵人」



香港攀山總會冰雪攀登╱山藝╱攀岩教練梁念豪列出本港五大行山黑點，其中摩天崖是行山人士最常出事的黑點，他解釋，摩天崖為約百公尺高、約六十度斜度的瀑布乾涸後所留下的石崖，可分三段攀爬，但首兩段攀爬已達國際先導攀爬難度的三級，講求一定的攀爬技術，而最後一節約十公尺，則是極其外露的佛肚坡，向後望是百多公尺的石崖，屬國際先導攀爬難度的四級。



他續指，梧桐寨的瀑布、獅子山、飛鵝山及馬鞍山等行山路線一直廣受行山人士追捧，過去亦曾發生攀崖意外。如不少人會一家幾口到梧桐寨觀賞瀑布，此路其實並不易行。又如獅子山的獅頭及獅尾均有很窄的小徑，一旦偏離便相當危險。至於飛鵝山由發電站走到彩虹邨，亦有很多沙礫及滑石墮崖；馬鞍山由西沙路上，沿途滿佈碎石，到懸崖邊更不時有碎石砸頭。



不建議親子遊行山



他亦不太建議坊間近年興起的親子遊，曾見過有家長手抱一歲嬰兒、另一位手拖三歲小朋友行八仙嶺，以為適合親子遊，結果上崖容易，落馬騮崖時沿途很多碎石，不太適合小朋友。



攀山專家鍾建民不諱言，現時不少年輕人為了影相「打卡」，不惜「拉大隊」走訪不同的行山熱點，且在登山過程中，做出很多高危「自拍」動作，卻未有顧及周圍環境。他們即使位於山的最高點，亦二話不說隨便站在鬆脫的石頭上，一不留神，很容易失足跌倒。



