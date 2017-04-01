﻿旅客港人本月起齊享優惠 消費飲食八折 特區20周年有「禮」

香港特區今年成立二十周年，各界均以慶回歸為名推出優惠刺激消費，催谷旅遊業，港人都有份受惠！旅遊事務署及香港旅遊發展局聯同本地二十一個旅遊景點及業界夥伴，今日起推出「慶祝香港特別行政區成立二十周年禮遇精選」，向市民及旅客派發八十萬本優惠小冊子，提供景點門票、交通、餐飲及購物等逾四十項優惠，部份消費可享八折，遊客和港人均可憑票享受優惠。



旅發局早前獲港府額外撥款七千萬元，推廣多項回歸二十周年活動，今日起聯同旅遊業界推出的慶祝特區成立二十周年「禮遇精選」，提供逾四十項優惠（部份見表），優惠主要與「20」及九七年七月有關，例如消費八折，指定月份出生可享特惠價二十元購買景點門票等；港人亦可憑券享用優惠，優惠期由數月至逾年不等。



旅遊業界齊推逾40優惠



其中兩大主題樂園，香港迪士尼部份商店及餐廳消費可享八折；海洋公園則提供一百元餐飲券及紀念品九折。購買昂坪360娛樂套票，加二十元可升級為全年通。旅發局印製逾八十萬本「禮遇精選」小冊子，將於逾二百二十間酒店及旅館、旅發局旅客諮詢中心及旅行社櫃位派發。



商務及經濟發展局局長蘇錦樑與旅發局主席林建岳，昨天到機場向旅客派發優惠小冊子，有旅客稱讚消費券吸引，亦有旅客對消費有八折感高興，說笑應提供更多折扣。



中環海濱今夏有派對



蘇錦樑表示，這次活動和優惠與回歸二十周年有關，業界很踴躍參加，希望旅客有更愉快和超值的體驗，期望藉旅客增長推動零售業界和各行業發展，「我們需要一個良好的旅客數字，能帶動整體經濟發展。」



旅發局早前已公佈，其中一項慶回歸活動是今年夏季將在中環海濱活動空間舉辦「香港夏日派對」，除了音樂及美食元素，亦包括近年流行的電子競技賽。全港各區工商聯日前亦宣佈，為慶祝回歸二十周年，將於六月底舉辦全港購物節，為期一個月，五千間商戶向市民及旅客提供不同類型優惠。