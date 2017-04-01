﻿旅客港人本月起齊享優惠 消費飲食八折 特區20周年有「禮」

旅發局早前獲港府額外撥款七千萬元，推廣多項回歸二十周年活動，今日起聯同旅遊業界推出的慶祝特區成立二十周年「禮遇精選」，提供逾四十項優惠（部份見表），優惠主要與「20」及九七年七月有關，例如消費八折，指定月份出生可享特惠價二十元購買景點門票等；港人亦可憑券享用優惠，優惠期由數月至逾年不等。
旅遊業界齊推逾40優惠
其中兩大主題樂園，香港迪士尼部份商店及餐廳消費可享八折；海洋公園則提供一百元餐飲券及紀念品九折。購買昂坪360娛樂套票，加二十元可升級為全年通。旅發局印製逾八十萬本「禮遇精選」小冊子，將於逾二百二十間酒店及旅館、旅發局旅客諮詢中心及旅行社櫃位派發。
商務及經濟發展局局長蘇錦樑與旅發局主席林建岳，昨天到機場向旅客派發優惠小冊子，有旅客稱讚消費券吸引，亦有旅客對消費有八折感高興，說笑應提供更多折扣。
中環海濱今夏有派對
蘇錦樑表示，這次活動和優惠與回歸二十周年有關，業界很踴躍參加，希望旅客有更愉快和超值的體驗，期望藉旅客增長推動零售業界和各行業發展，「我們需要一個良好的旅客數字，能帶動整體經濟發展。」
旅發局早前已公佈，其中一項慶回歸活動是今年夏季將在中環海濱活動空間舉辦「香港夏日派對」，除了音樂及美食元素，亦包括近年流行的電子競技賽。全港各區工商聯日前亦宣佈，為慶祝回歸二十周年，將於六月底舉辦全港購物節，為期一個月，五千間商戶向市民及旅客提供不同類型優惠。