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﻿租金指數增7.3% 逼近歷史高位

2017-04-01 列印
■租金指數亦錄得上升。
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　　除了樓價上升，租金亦同步上漲。差估署最新數據顯示，租金指數亦連續三個月錄得升幅，二月份租金指數為一百七十五點八，按月升約百分之零點五一，按年則升近百分之七點三。

　　差估署數據顯示，今年二月份租金指數臨時數字為一百七十五點八，由去年十二月至今已連續三個月上升，但未打破一五年九月的一百七十七點五高位。實用面積少於一千零七十五方呎的中小型單位，租金指數為一百七十八點八，按月升約百分之零點五，而實用面積大於一千零七十五方呎的大型單位，租金指數為一百四十六點九點，按月約升百分之零點二。

　　熱門租盤荃灣中心，最新租務成交的實用面積三百呎中層單位，以一萬零二百元成交，呎租約三十三元。另一熱門租盤沙田第一城，近日一個三百呎低層單位，以一萬零八百元成交，呎租約三十七元。
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