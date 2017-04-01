﻿林鄭獲任命為第五任特首 坦言組班女將難過半數

候任特首林鄭月娥昨獲國務院任命為香港特區第五任行政長官，今年七月一日就職，國務院總理李克強指林鄭當選充份表明社會各界的廣泛認同、信任和期望。另外，林鄭昨透露，已開始約見合適新班子人選，但坦言無可能做到過半數女性官員。



央視新聞昨晚報道，國務院總理李克強主持國務院第七次全體會議，決定任命林鄭月娥為香港特區第五任行政長官，今年七月一日就職。李克強表示，特首選舉依法進行，完全符合《基本法》、人大常委會有關決定，以及香港法律的規定，體現公開、公平、公正的原則，又指林鄭當選充份表明香港社會各界的廣泛認同、信任和期望，相信她就任後，一定能團結帶領港府及各界人士，務實進取，奮發有為。



簽署法定聲明申非政黨成員



林鄭昨晚發聲明感謝中央任命，指既深感榮幸，亦知任重道遠，將不負中央和香港市民所託，嚴格按照《基本法》落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，致力維護香港的核心價值，並帶領港府服務市民，又承諾未來致力團結社會，建設更美好香港。



此外，林鄭昨在一間電視台，在其競選辦主任陳智思見證下，按法例要求簽署法定聲明表明自己不屬於任何政黨。候任特首辦解釋，林鄭與陳智思出席電視節目錄影訪問，順道進行簽署，安排符合法例的公開要求。



譚志源明言不留熱廚房



被問及組班進度，林鄭透露已開始約見合適新班子的人選，但不期望各個人選於第一次會面便同意加入，強調是互動過程，又坦言無可能做到過半數女性官員。而繼運房局局長張炳良、教育局局長吳克儉後，政制及內地事務局局長譚志源昨明言傾向任期結束後離開政府。