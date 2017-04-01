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日報新聞 > 港聞

﻿22民主派議員發聲明 促林鄭處理政治訴求

2017-04-01 列印
　　二十二名民主派立法會議員發表聲明，向候任特首林鄭月娥提出撇開八三一框架重啟政改、保證香港司法獨立等數項要求。另七名專業議政議員亦去信約見林鄭，希望討論專業和政改等議題。

　　民主派議員在聲明中要求林鄭，包括承諾促成中央收回一四年發表的一國兩制白皮書、撇開八三一框架重啟政改、保證香港司法獨立、維護廉潔和程序公義核心價值，以及尊重民意，不強行褫奪議員議席和改善行政立法關係。

　　民主黨涂謹申表示，期望與林鄭能展開對話，又指選民有政治訴求，若林鄭於任內不認真處理，很難保持平靜和諧。
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