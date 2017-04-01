今日加價的航線，包括北角來往紅磡及北角來往九龍城航線，成人票加一元至七元五角；中環來往梅窩普通成人票價加七角至十五元九角，假日加一元至二十三元五角。其餘兩條離島航線，七月一日起加價，中環來往長洲普通成人票價加四角至十三元六角，假日加八角至二十元二角；往來坪洲至長洲之間的橫水渡，成人票加六角至十三元四角。
新渡輪表示，面對油價不明朗因素，加上缺乏人手，員工薪酬福利開支大幅增加，公司需大幅增加員工薪酬福利開支，以挽留員工及吸引年輕人入行，故需調整票價。
香港特區今年成立二十周年，各界均以慶回歸為名推出優惠刺激消費，催谷旅遊業，港人都有份受惠！旅遊事務署及香港旅遊發展局聯同本地二十一個旅遊景點及業界夥伴，今日起推出「慶祝香港特別行政區成立二十周年禮遇精...
2017-04-01
珠海近日有漁民在街上屠宰海豚、販賣其肉相片，珠海市海洋農業和水務局昨表示，當局傳召三名涉事漁民到公安局協助調查，並檢取部份海豚殘骸送交鑑定機構，以確認海豚品種，強調當局會根據法律嚴肅處理事件。 ...
2017-04-01
韓國首爾中央地方法院昨凌晨裁定前總統朴槿惠有可能毀滅涉及案件證據，批准檢方拘捕朴，朴槿惠隨即押送到首爾看守所單獨囚禁，成為韓國史上第三位被捕前總統。分析稱，倘若檢方正式起訴，法院亦裁定朴槿惠罪名成立，...
2017-04-01
中半山貴為港島傳統豪宅地段，為城中名人的聚集之地，向來一盤難求，其中位近香港公園的御花園，正有高層單位放售，實用面積達2,072方呎，單位前臨大片綠化地帶，望及中環一帶的開揚都會市景。 位於堅...
2017-04-01
港股周五偏軟，恒指跌穿24200關，最多跌195點，於20天線見支持，全日跌189點。以全周計，恒指累積下跌247點，跌幅1.01%；國指累積下滑204點，跌幅1.95%。以今年首季度計，恒指累積上揚2111點，升幅9.6%；國指累積上漲879點或9.36%。 恒指昨輕微低開4點，報24305點，其後反覆向下，相繼失守24300及24200，午後跌勢未止，尾市一度跌195點，低見24105點，於20天線（24081點）獲支持回穩，恒指收報24111點，跌189點或0.78%；國企指數收報10273點，跌82點或0.79%，成交金額736.64億元。 昆侖能源成最佳藍...
2017-04-01
利物浦主將菲臘比古天奴和愛華頓中鋒盧卡古視來季歐聯席位為留隊準則，今晚英超默西賽德郡打吡，正好讓兩人自決前途。古天奴過去七次同市打吡未嘗敗績，剛過去的國際賽期又重拾射門鞋，相反新魔獸在前列大戰屢啞火，故前者勢率紅軍主場奏捷，直取主勝。 （now621台、樂視今晚7:30直播） 古天奴效力利物浦四季半，僅在一四至一五球季出戰歐聯，其巴西隊友尼馬呼籲他改投巴塞隆拿。不過，這位廿四歲鋒將矢言率紅軍保住第四位，奪來季歐聯門券是其首要目標：「要達到目標就要不停搶分，每輪賽事都像決賽一樣，今場打吡更是重中之重。」 紅軍今仗面對落後六分排第七的拖肥糖，正是爭四關鍵一戰。幸好，古天...
2017-04-01
望穿秋水的Uniqlo副牌GU終極登港，一連兩日在尖沙咀美麗華商場及銅鑼灣皇室堡開設旗艦店。以後港人除了不用再到日本朝聖，更可穿上為香港製作的別注新裝，炮製日系速食型格Look！文、圖：Ki ...
2017-04-01
黃心穎呢期真係堅忙，在公就要宣傳熱播劇集《與諜同謀》，兼要忙拍大製作《深宮計》；在私就當然係要應付同馬國明剛發展的戀情啦！不過，有時啲嘢夾都無咁準，公司竟然安排心穎同馬明齊齊為《深宮計》開工，雖然他們...
2017-04-01
國家主席習近平將於四月六日及七日訪問美國，與美國總統特朗普，舉行首次「習特峰會」，這次會晤全球關注，想看特朗普這個twitter 總統到底對中國繼續殺氣騰騰，抑或雙方變臉拍膊頭做朋友。 不過特朗普能否專心應對這場中美峰會，實在令人懷疑。美國國內有關俄羅斯是否幫助特朗普競選的醜聞正愈炒愈熱，好像一場彈劾風暴正在急速升溫。 英國賭波公司早已開出賭盤，特朗普在四年內辭職或遭彈劾下台，賠率只是一賠一點八，可謂熱爆，如果賭盤是理性的（不能排除有感情因素），特朗普很有機會做不完四年。 可能導致特朗普下台的首個嚴峻挑戰，就是他在選舉時有否串通俄羅斯，得到俄國總統普京幫助而上台。美國聯邦調...
2017-04-01
第三場四班千二米，容廄「快樂實在」上仗初出排外檔，早段刻意拖後至包尾，沿途搶口嚴重，末段追勁卻相當吸引。復課後上周試泥閘早段應聲彈出，沿途貼欄順走明顯更進一步，直路上沒騎仍保持走勢。熱身後今仗明顯是有...
2017-04-01