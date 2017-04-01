﻿新渡輪五線加價

新渡輪昨宣佈，兩條港內航線及三條離島航線獲運輸署續牌三年，其中港內線和梅窩線今日起加價，其餘兩條離島線則在七月一日起加價，加幅由四角至兩元。



今日加價的航線，包括北角來往紅磡及北角來往九龍城航線，成人票加一元至七元五角；中環來往梅窩普通成人票價加七角至十五元九角，假日加一元至二十三元五角。其餘兩條離島航線，七月一日起加價，中環來往長洲普通成人票價加四角至十三元六角，假日加八角至二十元二角；往來坪洲至長洲之間的橫水渡，成人票加六角至十三元四角。



新渡輪表示，面對油價不明朗因素，加上缺乏人手，員工薪酬福利開支大幅增加，公司需大幅增加員工薪酬福利開支，以挽留員工及吸引年輕人入行，故需調整票價。