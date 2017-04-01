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﻿港珠澳大橋塌台意外 尼籍死者親友認屍哭崩

2017-04-01 列印
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　　港珠澳大橋兩死三傷工業意外，其中一名四十一歲尼日利亞裔死者Onwuka的數十名親友，昨日到葵涌殮房認屍，其中兩女親友傷心激動痛哭（圖），要親友攙扶。勞工處表示，會循工作台是否給工人有足夠繫穩裝置等方向調查意外原因。

　　勞工處副處長梁永恩表示，將安全帶扣在工作台上屬違規，會循工作台是否穩妥，以及工人是否得到足夠繫穩裝置兩方面，調查今次工作台墮海釀五人死傷意外原因。

  有建造業判頭反映，在橋上找獨立繫穩點有困難。建造業議會表示，待路政署和勞工處調查完結，會跟業界和工業安全專家跟進，商討新指引避免同類事件發生。
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