﻿搶「懶人基金」商機 積金公司打減價戰

俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）今日出爐，約六十一萬個未有投資指示的強積金戶口，將統一最高收費及投資方向。據了解，營辦強積金的證券公司、保險公司及銀行，均有意搶攻生意。有投資專家估計，業界為求於服務戰中跑出，產品種類有望增加，惟小型中介成本減無可減，部份已決定賣盤離場，最後只剩下數家大行壟斷，長遠未必對客戶有利。



積金局今日推出的「懶人基金」，將以往從未給予投資指示的強積金帳戶，自動轉換至預設基金，按投資者年齡自動調整股債比例。多間公司早前已積極備戰，部份有意打「價格戰」及「人海戰術」，力求搶佔市場。耀才證券行政總裁許繹彬直言，該公司正籌備迎接「懶人基金」的商機，「不排除以零管理費吸客」，又計劃培訓更多同事投考資產管理牌照，處理「懶人基金」生意，「我們股票業務現時遍及二十間分行，手上有三百多名經紀，他們隨時可由證券部門調過去做強積金，亦定期舉行招聘日廣招人手，估計『懶人基金』可刺激公司兩至三成生意。」



或零管理費吸客



香港專業保險經紀協會主席麥順邦表示，現時本港主要有六間公司營辦強積金服務，自強積金一二年推出「半自由行」，客戶戶口數量增加，手續繁多亦令經營成本上升，強積金一向為「雞肋」產品，故經紀須同時游說客戶將較為賺錢的人壽保險、投資產品轉戶，「減價潮令經紀的邊際利潤減少，公司必須爭到大額市佔，增加客戶數量才能夠掙到利潤。」惟公司僱主生意難搶，他估計戰線將轉移到僱員部份的「半自由行」市場。



「懶人基金」掀起價格戰，惟管理費漸趨相近，有公司便有意將彈藥放在「服務戰」上。東驥基金管理有限公司董事總經理龐寶林指，基金價格、表現等資訊愈趨透明，經紀的附加價值亦隨之減弱，若要在減價潮中跑出，就要做到「超值」才能留住客戶。



香港投資者學會主席譚紹興認為，中介公司將增加產品種類吸客，現時產品選項平均只得四款，日後有望增加為五至十個，「去年港股基金表現差，反觀美股再創新高，不少人於投資講座中都提到想轉美股基金，但本港大概只得三家公司提供相關基金。誰增設這款基金，就有望搶到生意。」但他認為，「懶人基金」僅屬花招，減基金管理費亦不能保證基金表現有改善，實施全自由行才能杜絕濫收費用等情況。



小型公司賣盤離場



基金減價潮對客戶有利，惟不願具名的保險業界人士擔心，無利可圖的小型供應商會歸邊，並掀起賣盤潮。他解釋，強積金計劃於二○○○年出爐，當時坊間有三十三間公司營辦此服務，惟近年數量不斷下跌，細公司的行政費用減無可減，故決定退場。