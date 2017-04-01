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﻿洗車店遭潑三色漆刑毀

2017-04-01 列印
        新蒲崗發生淋油刑毀案件，一間洗車店遭四名歹徒潑淋三種顏色漆油刑毀。昨晨七時許，三十九歲姓李職員，返回景福街一百零四號地下的洗車店準備開舖時，發現大門招牌及鐵閘，遭淋潑紅、藍及綠三種顏色漆油，於是通知負責人報警。

一人持手機拍攝

        警員到場時，見行人路及店舖對開工地水馬亦沾滿油漆，封鎖現場及一度在附近兜截可疑人，但無發現。警員翻查閉路電視，發現凌晨時份，一輛私家車駛至門外，四名男子落車，其中三人各持一桶油淋潑大閘，另一人則持手機拍攝，得手後跳上私家車逃去。

  負責人稱無欠債，警方追緝歹徒及調查其犯案動機。
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