﻿韓風不再 電競賽落滬無期 隨時改期 限韓令嚴辦港商急謀對策

內地「限韓令」風波不絕，繼禁韓星、韓國旅行團外，連電競活動公司亦告遭殃。有原定在上海舉辦電競活動的公司，因邀請南韓選手參賽，至今仍未獲當局批文，獲邀的南韓選手亦未能獲得入境簽證。從事中港韓貿易及航運的公司亦難逃一劫，有行內人不得不減少採購南韓食品及文化消費品等「高危」貨品，以免血本無歸。



中韓關係因薩德系統漸趨緊張，內地更實施「限韓令」，禁韓星、禁韓國旅行團、禁南韓超市。南韓樂天集團日前指，內地九十九家「樂天瑪特」超市中，已有七十九家被逼暫停營業，佔總數八成。據悉，連電競活動公司及進口南韓遊戲等也直接受到影響。



獲邀南韓選手未取得簽證



南韓是亞洲電子競技強國，不論電競比賽規模大小，南韓選手均為參賽常客。近日「限韓令」一出，隨即令不少電競活動公司大失預算。Cyber Game Arena創辦人周啟康，原定今年五月在上海舉辦電競比賽，邀請中、韓、台、港選手參加，但他坦言至今仍未獲內地體育局及文化局的批文，而獲邀出席的南韓選手，至今仍未取得入境簽證。



周啟康續說，南韓電競選手屬亞洲頂尖水平，如因政治原因令其缺席，將大為削弱電競賽事的競爭性及叫座力，就像世界盃沒有巴西、德國等的足球強國參與。他正考慮將其電競比賽延期，甚至另覓新地點舉辦比賽，但擔心如「限韓令」繼續發酵，對電競業界的影響更加大。



從事中港韓貿易及航運公司的行內人同樣「中招」。內地政府自一五年起陸續調低消費品進口關稅，並簽署中韓兩國自貿協定。從事食品進口至內地的優鮮食品供應鏈公司董事總經理黃輔華指，連串動作令不少本港及內地商人近年加大投資，將南韓貨品直接帶入內地市場銷售，惟「限韓令」卻打亂部署，未來商人從事中韓貿易將有更大戒心。



黃輔華解釋，日韓產品深受內地人歡迎，利潤水平高，是不少進口商眼中的「肥肉」，但日韓政治的風險亦相對較高，情願捨易取難，集中進口加拿大、澳洲及歐盟附屬國的食品。他憶述數年前內地反日，即使不是日本人，但用日本車、賣日本貨便一貫遭殃，被打爛的貨物最後又得不到保險賠償，具一定風險。另有貿易公司行內人指，公司已為「限韓令」做好兩手準備，將減少採購南韓水果、食品等容易被禁的貨物，內地海關一旦「落閘」，他們便會血本無歸。



減少韓貨免大失血



香港生產力促進局主席林宣武補充，現時佔中韓貿易最大份額的是電腦、晶片、手機、手機及電腦配件、食品及與文化相關的產品等，均傾向直接由南韓運到北京及上海，有部份會經香港轉口內地。他直言，兩條貿易線均有港商參與其中，不排除會間接影響生意。