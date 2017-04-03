﻿援交網認可男會員先揀女 嫖客三級制最貴年費千五元

以「香港少女論壇」為名的援交平台，會員制度嚴密，分兩大類：一是按收費分為三級會員，包括「窮鬼」、「登記男會員」和「認可男會員」，付費愈多會員，有權查看援交女的相片、資料和服務種類等；另一為「助養系統」，參加男會員半年支付六千五百元，再繳付八千至二萬元「福利金」，以換取個別援交女「暖意和關心」，其實是性交易的「按金」。



「香港少女論壇」標榜自己為「真香港包養網」，又稱「女會員免費，輕輕鬆鬆大把錢」，其自一二年成立自今，已有十萬名會員，男女會員各佔一半。論壇設有三級會員制，分別為「窮鬼」、「登記會員」及「認可會員」。



「窮鬼」屬最低級會員，要繳交三十元登記費，權限較少，只能向援交女留言及等待回覆，而有關女子質素亦較為參差。如欲瀏覽照片，需繳交一年四百元或兩年七百元費用成為「登記男會員」，除可瀏覽照片及留言外，亦能就「樣貌」、「身型」及「友善」三方面為約會過的女子評分。而每年支付一千五百元會費的「認可男會員」則可定期約會個別女會員。至於女會員的級數，亦按男會員給予的評分而定，評分高者，可以成為高級男會員的約會對象。



「助養系統」變相交易按金



另外，該論壇設「助養系統」，讓男會員「金錢贊助」個別女會員，以換取「暖意和關心」。欲參加計劃的男會員，須先支付三個月四千五百元或半年六千五百元參加費，以瀏覽女會員的資料，如年齡、身高體重、服務種類等。男方之後再繳交八千至二萬元不等的「福利金」，如他與女會員性交易後「走數」，女會員有權向網主投訴，從福利金中取得賠償。該網站主腦先利用海外伺服器登記域名，並有多人提供銀行戶口，以處理賣淫金額。主腦其後再聘請不同人管理網站，試圖掩飾身份。