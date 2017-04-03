﻿家屬質疑瑪嘉烈延誤治療 21歲女病毒入心昏迷三周不治

一名二十一歲準幼兒教師，於今年一月初胸口痛、氣喘及嘔吐不止，被送入瑪嘉烈醫院急症室，後轉送內科病房，當晚心臟突然停頓，昏迷三周後因器官功能衰竭病逝。其父母指女兒送院二十二小時後才獲注射第一劑抗生素，質疑院方延誤診治。醫院回應指，病人短時間內惡化，最終不治。



女死者蘇潔茵的父母，昨在工聯會協助下召開記者會，指女兒於一月四日清晨六時許頭痛、吞嚥困難、胸口隱痛及嘔吐不止，召喚救護車送院，有醫護人員指她心電圖報告有少許異常，但稱無大礙，其後女兒轉送內科病房觀察，他們以為女兒患感冒。當天下午五時許，女兒嘔吐愈來愈嚴重，醫生至晚上七時十七分才處方抗生素。至晚上九時，醫護人員準備替女兒抽驗脊髓檢查，女兒突然心臟停頓多次，陷入昏迷，轉送深切治療部，翌日清晨五時許才獲注射第一劑抗生素，惟病情惡化，三周後因器官功能衰竭病逝。



陷昏迷始獲注射抗生素



兩人指，女兒入院二十二小時後才獲注射第一劑抗生素，質疑醫方延誤療程，導致女兒失救，包括入院當日早上醫生已要求為女兒抽血，但至下午三時才進行，直至晚上約七時醫生看報告後，才發現女兒心臟酵素高出標準近五十倍，反映有心肌炎和受細菌感染，而醫生處方抗生素後，女兒遲遲未獲注射。



心臟酵素超標近50倍



蘇母講述事件時數度啜泣，指二女一向健康，性格樂觀，非常孝順，她生前修讀幼兒教育，原於今年畢業，準備投身幼教。瑪嘉烈醫院發言人指，女病人入院二十四小時期間，醫生作適當臨牀考慮，惟病人病情急速惡化，四次心臟停頓，最終不治，院方感到難過，已三次與病人家屬會面解釋療程，並會將個案轉交死因裁判官跟進。