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﻿指社會已累　林鄭冀多「傾偈」做實事

2017-04-03 列印
　　候任特首林鄭月娥接受電視台訪問，以修補社會撕裂、改善行政立法關係為首要工作。她稱：「社會已經很累，大家可以多點『傾偈』、做實事，不好一扭開電視就看到不斷的抗爭。」她認為，要將改善行政立法關係放在首位。

　　房屋政策方面，林鄭認為，將多興建綠置居，讓現時逾七十萬公屋家庭購買，尤其部份租客家庭經濟狀況改善，有能力置業，繼而騰空原有公屋單位，讓輪候家庭上樓。另外，林鄭月娥昨晚出席YO dancical協青街舞活動，支持年輕人，期間沒有接受訪問。
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