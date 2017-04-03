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﻿「頭條Jetso」 送池昌旭香港粉絲見面會入場券

2017-04-03 列印
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　　今年有多位韓國男神相繼服兵役，包括T.O.P、李敏鎬、金秀賢等，還有人氣劇集《奇皇后》、《Healer》、《The K2》男主角池昌旭同樣在今年當兵名單之上，相信好多香港粉絲都好想喺佢入伍前把握最機會見Oppa！o依家只要喺「頭條Jetso」App，答中簡單問題，就有機會獲得池昌旭今個月九號喺九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉辦，佢入伍前最後一次香港粉絲見面會《2017 JCW FANMEETING IN HONG KONG #DIARY》一千三百八十元門券兩張，如果池飯們想近距離同小池Oppa互動，就快啲開「頭條Jetso」App玩遊戲贏勁獎啦，遊戲玩到聽日呀！
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