﻿兒童腎虛 有損抵抗力

中醫學視腎為先天之本，其實不止成人要補腎，孩子也應保養腎臟，因這亦有助全面改善體質，並減少病痛。文：衞兒



從中醫學角度看，腎臟是其中一個重要器官，負責多種人體的基礎健康元素，因此不論男女老幼，都需要妥善保護腎功能。註冊中醫師陳漢雄表示，腎藏「精氣」，與人體生長、發育及生殖有關，此精氣來自父母先天之精，從幼年開始，腎精便透過不斷增長，令人體成長，最終發育為成年人。



堅固骨骼健康生長



正因為腎主骨、生髓、通腦，骨髓留於骨中，能營養骨骼，使骨骼生長並堅固有力，所以小兒發育不健康，均為腎的精氣不足之表現。其次，脊髓上通於腦，所以思維遲鈍、記憶力減退等症狀，也可透過補腎得以改善。由於腎亦主水液，所以它亦跟人體體液分佈調節，以及排泄功能有密切關係，例如腎氣不足即易有尿量減少、排尿困難或尿頻、夜尿等問題。



腎虛調養大不同



一般坊間所稱的「腎虧」，其實正確說法應是「腎氣虧損」，這並不止反映在性功能上，也會影響到身體其他部位，包括身體及智力的發展、生育能力、更年期問題、記憶力減退、腰痠背痛、四肢冰冷、尿頻、盜汗及耳鳴頭暈等問題，均與「腎氣虛損」有關。腎虛又可分腎陽虛、腎陰虛、腎氣虛、腎精虛四大類，必須因應證狀作出相應調理，並由註冊中醫師診斷，再「對證下藥」調理。



食療穴按補腎



雖然男女體質各異，但只要有良好的生活習慣，再配合適當的穴位刺激和食材進補，即可發揮很大的補腎功效，當中主要包括生活作息正常。另亦可以刺激穴位的方法來防治腎陰虛，如按摩足底的湧泉穴（腳底中間凹陷部位，即約足掌前三分之一處），建議可每天按摩一次，每次五分鐘，長期持續即可起調補腎陰作用。食療可選用較中性溫和的藥食同源進補方，如屬於腎陽虛可多吃「葱白烏雞糯米粥」，以糯米、葱白、蓮子、花椒，配烏雞熬粥，惟食用前應先諮詢醫生意見。