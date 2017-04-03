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﻿陳茂波勉基層兒童自強不息

2017-04-03 列印
　　財政司司長陳茂波在網誌公佈，前日邀請十多個天水圍基層家庭、共約四十人到其官邸參觀，大家一同玩遊戲及共進午餐。他提及兒時家境清貧，希望以自身經歷勉勵基層兒童。

　　陳茂波表示，自小家境清貧，居於大坑西木屋區，對基層市民面對經濟壓力及生活困境，感同身受，希望以個人經歷勉勵基層兒童，只要努力學習、充實及裝備自己，懷着自強不息的決心和毅力，總可達到目標，又呼籲他們遇到困擾時不要自困愁城，應守望相助。
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