﻿群闖龕堂搶食 頑猴大鬧慈雲山

「齊天大聖」大鬧慈雲山！慈雲山民居不時受附近山野的猴子滋擾，清明節前情況特別嚴重，馬騮以慈雲閣龕位的水果祭品為目標，空群搶食。本報記者連日直擊，發現大批猴子闖進慈雲閣，偷竊龕位前的水果，更有大膽馬騮搶奪市民帶給先人的糕點。記者：梁國峰 張琦



「猴軍」長年肆虐慈雲山一帶，鄰近小學的學生常遭滋擾，前年約五十頭猴子「佔領」區內籃球場，漁護署派人驅趕。猴子近年入侵慈雲閣，一般只敢偷竊祭品，牠們近期卻變得猖獗，當中不少不怕人類，見市民手中有食物，即撲前搶奪。記者清明節前巡視慈雲閣，發現約七十隻懷疑來自獅子山郊野公園的猴子，聚集慈雲閣外圍，專門偷竊或搶奪祭品果腹。有小猴竄入龕堂偷橙後逃離現場；亦有胖猴從垃圾桶取出飯盒翻開找食物，弄得滿地垃圾。



清明拜先人祭品多



慈雲閣職員表示，約三個月前有多達七十隻猴子聚集，懷疑「大聖爺」率領大軍駕到，清明節前搶奪孝子賢孫帶給先人的水果祭品。職員不能虐畜，只好以長竹敲打地面唬嚇，或拿出沒有石頭的自製彈弓作勢射擊，惟猴子們被嚇數次已不怕。職員奉勸市民盡量不拿食物拜祭先人。



漁護署發言人表示，過去一年共接獲兩宗猴子滋擾慈雲閣一帶的報告，相信猴子被祭品吸引。署方建議龕堂妥善收拾食物，現繼續留意情況，有需要會採取進一步行動，市民若被猴子滋擾，可致電「一八二三」通知該署，緊急情況則應報警。



昨天清明節，數以百計孝子賢孫到慈雲閣祭祖，「猴軍」見人多未有直闖龕堂，伏在龕堂外山坡和欄杆，靜候路過的市民餵飼食物。有剛離開龕堂的市民取出香蕉餵飼猴子，亦有人將糕點放近猴子，示意牠們取食。



猴群兇惡 家長憂子女遇襲



與幼子前來祭祖的張女士認為，途人不應餵飼猴子，她擔心牠們愈來愈猖狂，甚至搶奪食物抓傷小孩：「我就一定唔會餵馬騮，抱住個仔都會多加留意馬騮嘅位置。」另一到來祭祖的女士稱，曾多番目擊猴子搶走市民手持的膠袋，翻開找吃：「馬騮仲惡過人，好似（電影）《猿人爭霸戰》！」



獮猴專家許文瀚表示，聰明的猴子發現偷吃祭品容易，於是作賊，加上龕堂職員不能攻擊猴子，相信猴群感覺職員「無料到」。他建議市民少帶食物祭祖，令猴群重返山上覓食。



