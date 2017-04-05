﻿旅客扮銅像向途人收錢 恐違逗留條件

有網民近日發現旺角有一男一女街頭賣藝者，喬裝成法老王、銅像呆立街頭，但當有途人走近與二人自拍後，這對賣藝者卻要求收取二十元，否則會「跟你九條街」，引起網民熱議。有律師指，若街頭藝人非港人，則可能違反逗留條件。



有網民在facebook專頁「生於亂世」發帖指，該對街頭賣藝者近日在旺角街頭出沒，呼籲網民小心。有網民認為「歐洲大把街頭演員，但大家都有規矩，一行去同佢影相就要放低錢」，亦有網民稱：「講真人地都辛苦，着到咁企足成日。」



收取大額金錢可當勒索



執業大律師陸偉雄指，若街頭藝人是內地人或外國人，以旅遊或探親身份來港是不能工作，或可能違反逗留條件。若二人是港人則不算犯法，除非他們要求收取大額金錢便算勒索，或要脅不給錢就報警也算恐嚇，若叫賣或叫囂要求途人光顧則可能干犯《簡易治罪條例》。