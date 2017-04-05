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﻿美股中段升40點

2017-04-05 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二○六九○點，升四十點；納指則報五八九五點，升零點九五點。滙控美國預託證券價格中段見六十二點九港元，跌零點五五港元；中移動美國預託證券價格則見八十六點六四港元，升零點六九港元。紐約期金中段報每盎司一千二百五十七點四美元，升三點四美元；紐約期油則報每桶五十點八八美元，升零點六四美元。
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