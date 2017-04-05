四十八歲姓周的士司機見發生意外停車，報警後救護員到場為兩男女傷者急救送院，其中頭部受傷鐵騎士情況危殆，臀部受傷姓梁女乘客情況嚴重。警員現場調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷拘捕的士司機，並將肇事車輛拖走檢驗及調查意外原因。
鐵騎撞的士 騎士命危
四十八歲姓周的士司機見發生意外停車，報警後救護員到場為兩男女傷者急救送院，其中頭部受傷鐵騎士情況危殆，臀部受傷姓梁女乘客情況嚴重。警員現場調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷拘捕的士司機，並將肇事車輛拖走檢驗及調查意外原因。
群闖龕堂搶食 頑猴大鬧慈雲山
「齊天大聖」大鬧慈雲山！慈雲山民居不時受附近山野的猴子滋擾，清明節前情況特別嚴重，馬騮以慈雲閣龕位的水果祭品為目標，空群搶食。本報記者連日直擊，發現大批猴子闖進慈雲閣，偷竊龕位前的水果，更有大膽馬騮搶...
2017-04-05
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重污染空氣襲北方 京津冀13城橙色預警
內地華北地區再次受空氣污染問題困擾，環保部昨日發出通告，表示今明兩日北方局部地全出現中至重度污染；其中，北京、天津、唐山等十三個城市已經啟動空氣重污染橙色預警。 環保部預計，今明兩日全國大部份地區空氣質量介乎良至輕度污染，但北方局部地全出現中至重度污染；而中國環境監測總站預測，未來四天，整體大氣擴散條件不利，京津冀、周邊區域出現中至重度污染程度。 北京、天津、唐山等十三個城市已啟動空氣重污染橙色預警，邯鄲、邢台市啟動黃色預警。 北京市日前已禁止運送建築廢料、渣土、砂石車輛行施；市內中小學、幼兒園暫停戶外課程和活動；國一、國二排放標準輕型汽油車，由今日凌晨零時禁止行駛...
2017-04-05
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俄恐襲或有餘波 納亞廣場站關閉
俄羅斯聖彼得堡周一發生地鐵恐襲，死亡人數至今上升至十四人。當局調查後，初步相信爆炸是一宗自殺式襲擊，疑兇是一名吉爾吉斯裔青年，疑他與激進伊斯蘭組織有關。消息稱，警方昨接獲匿名電話，警告會有另一波攻擊，當局為安全起見，已關閉先納亞廣場站。 地鐵恐襲至今造成十四死四十九傷，斯聖彼得堡全市昨日氣氛依然緊張，大批荷槍實彈警員在街上、各地鐵站巡邏。俄國傳媒報道，警方昨接獲匿名電話，對方警告會發動另一波攻擊，當局為安全起見，已關閉先納亞廣場站，多輛消防車停泊在站外戒備。 當局繼續調查該宗恐襲，懷疑案件是一宗自殺式炸彈襲擊，疑兇是一名二十二歲吉爾吉斯裔青年賈利洛夫，當局疑他與激進...
2017-04-05
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二手紛錄市價交投
香港置業高級聯席董事黃偉傑表示，將軍澳新都城1期6座低層B室，面積約364方呎，以約555萬元易手，呎價為15247元。 據了解，新買家為上車客，購入作新婚之用，原業主則於2011年2月以約278萬元...
2017-04-05
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港股四月升多跌少 北水餓貨 借勢翻炒
「滬港通」和「深港通」因假期暫停多日，今天將恢復雙向交易，市場人士分析認為，由於北水已累積一定購買力，周一熱炒的雄安新區概念股如獲北水資金南下追入，隨時炒多一輪，但分析估計將炒股不炒市，4月上旬恒指將以整固為主，24500點有較大阻力。 本周一（3日）為第二季首個交易日，恒指反覆向上，收報24261點，升149點，惟受到滬港通和深港通暫停影響，大市成交額縮至624億元。總括過去10年恒指4月份的表現，為8次上升、2次下跌，意味五窮六絕月前夕，4月份恒指升多跌少。總括過去10年4月份的恒指的表現，除2014年和2010年的4月份是累計錄得跌幅外，其餘8年均為累計升幅，...
2017-04-05
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捉智雙雄
干地和哥迪奧拿同樣愛改造球員，兩人的英超處子球季已過大半，前者季初掀起三四三陣式改革令車路士回復昔日班霸本色於榜首領先七分，相反哥帥的曼城仍未找到最佳陣容，上仗剛被調任右閘的捷西斯拿華斯，今晚英超作客藍獅難擋夏薩特進襲。(now621台、LeSports HK App周四凌晨3:00直播) 哥帥的陣式一向千奇百怪，曼城上輪作客2:2和阿仙奴再獻新猷，三十一歲的右翼拿華斯串演右閘，面對兵工廠王牌阿歷斯山齊士幸保不失。然而槍手正陷低潮，山齊士與奧斯爾及韋碧克欠火花下，拿華斯的表現未可作據。相反藍獅雖然上輪聯賽爆冷落敗，惟勢頭仍遠勝槍手，因此拿華斯今仗的對手換上盤扭速度更快的夏薩...
2017-04-05
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土瓜灣 覓食潮
眾好友近日在飯局中大力推薦位於土瓜灣的潮州菜館四點金，雖然地點不算就腳，但勝在菜式夠地道，螄蚶、魚麵及水瓜烙等小菜均做得出色，值得一試。碰巧相交多年的老外舊同學Lisette訪港，我便特地帶她到舊區一...
2017-04-05
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霸氣妻 好笑容 70歲鄭少秋 潮店風騷揀衫
月前剛踏入70歲大壽的凍齡人夫鄭少秋（秋官），將於5月舉行兩場入行50周年紀念演唱會。近日積極備戰個唱的秋官，日前下午在太太官晶華陪同下，現身中環潮店揀戰衣。平日強勁霸氣的鄭太，當日激罕好好笑容。搞到...
2017-04-05
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社論——真人真事宣傳 擊退電騙黨
電騙黨掃之不絕，受害人一時糊塗，損失慘重，各地警方不時聯手打擊電騙黨，拉人歸案，但偃旗息鼓一段時間之後，一雞死一雞鳴，騙徒捲土重來，各地警方必須加強執法，把他們繩之於法，但治本之道，是讓公眾認清電騙伎倆，不再上當，讓騙徒無啖好食，才能根治問題。 電騙黨利用長途電話向接電者胡扯，訛稱他們涉非法郵包、證件出問題，或家人欠債被綁等，漏洞多多，依然有人誤信，墮入圈套，慌張之下，轉帳大筆款項，由幾十萬至幾百萬，以至過千萬，難怪電騙黨掃之不盡，因為利潤太高，如此賺錢的勾當，斬頭也有人做。 令人奇怪的是，不少受害人，除了普通市民，還有受過高深教育的專業人士，可見警方不斷宣傳，但人們生活繁...
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頭號目標——大收成 形勢大好
第一場五班一二○○米泥地。每逢有「飛霞」在陣的賽事，十居其九都是快步速，其中大前仗此馬配柏寶跑同程，因同場並無其他前領型馬，筆者滿以為此駒有望按慢步速單騎放到，怎料最終都造出比標準快近0.8秒的頭八百米段速，可見此馬並非鞍上人想按慢就會輕易就範。再說，今次同場有「好友心」配蔣嘉琦，預期除了搶放都別無他途，那就更確保會開出快步速。 「大收成」三季以來只跑過一次泥地千二米，在四班負近六個身位跑第六，表面上泥地性能似一般。但其實該仗因排十一檔起步，早段唯有搶放一途，遇上同場有前速飛快的「威先生」，結果兩駒早段拍住造出比標準快近0.6秒的超快步速，所以轉入直路後不久，「威先生」已率...
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