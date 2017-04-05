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﻿鐵騎撞的士 騎士命危

2017-04-05 列印
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　　赤柱昨日發生電單車與的士相撞交通意外，一名男子駕駛載着女乘客電單車，駛至美國會所對開時，失控攔腰撞向一輛載客的士，電單車當場人仰車翻，鐵騎士及乘客當場倒地重傷，報警送院後司機命危。警方拘捕的士司機助查。昨晨十時許，三十八歲姓曾司機，駕駛一輛載着四十歲姓梁女乘客電單車，沿大潭道西行至美國會所對開時，反方向行車線一輛載有外籍乘客的士，突然右轉跨越電單車行車線入會所，鐵騎士收掣不及，攔腰撞向的士左邊車身，與女乘客雙雙拋開人車分離數米倒地重傷。

　　四十八歲姓周的士司機見發生意外停車，報警後救護員到場為兩男女傷者急救送院，其中頭部受傷鐵騎士情況危殆，臀部受傷姓梁女乘客情況嚴重。警員現場調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷拘捕的士司機，並將肇事車輛拖走檢驗及調查意外原因。
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