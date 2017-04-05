﻿拒明言會否爭取連任

林鄭月娥創下歷史成為本港首位女特首，但她不願明言會否爭取連任，成為回歸以來首位完成兩屆完整十年任期的特首，她指其中一個考慮因素是希望與丈夫去旅行，若待做滿十年任期後，實現這些目標將有困難。



多次被問及有否計劃連任，林鄭不願正面回答，她最初指不願把事情說得太死，以免再犯下錯誤（I don't want to commit another mistake of saying things too definite），後來指丈夫多年來守候是關鍵的考慮因素。



她指丈夫比她年長，若她做滿十年，丈夫已逾七十歲，屆時再做一些想做的事例如行山、旅行有點困難。但她亦拒絕明言是否只做一屆任期，稱目前著眼於盡力於未來五年為社會做事。