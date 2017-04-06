﻿港大又爆欺凌 宿生受鳥辱

最高學府淪為欺凌場地！日前網上瘋傳港大聖約翰學院幹事會參選人遭滴蠟欺凌，港大昨天又爆出集體性侵疑案。最新一段短片顯示，一名男生疑在宿舍中遭至少兩人按在牀上，臉朝下，另一名穿「Chemistry HKU」衞衣的男生掏出性器官，用手搖動，觸碰被制服者的臉。受害人反抗，卻動彈不得，其他人嘻笑叫囂，有人爆粗：「好X爽呀！」港大以及港大學生會均表示正了解事件。



這段短片在多個網上討論區以及社交網站瘋傳，長約二十秒，未知事發時間及地點，以現場背景推測，似乎是宿舍房間。影片開首，一名穿黑衣的男生臉朝下，被至少兩名男生按在牀上動彈不得，其中一人按着事主雙手，另一人騎在其背上，以防事主掙脫。其間，一名穿Chemistry HKU（港大化學）衞衣的男生褪掉褲，掏出性器官湊近事主，「鞭打」其頭。眾人不住叫囂嘻笑，有人大喊：「好X爽呀！」



網民抨枉為棟樑



隨後有人提議：「打落佢塊面，騎落去前面。」受害人耳根通紅，欲以手擋，卻遭另外兩人強行扯開；「露鳥」男生繼續「鞭打」事主不下十次。影片至此完結。



短片隨即引起網民瘋議，不少人直斥片中疑似大學生不知所謂，譏諷他們枉為「未來的社會棟樑」。片中「露鳥」男生曾說出「超仙（大學四年級學長）『嘭』過。」有網民猜測，這種行為或是宿舍的「傳統」；更有疑似知情的網民透露，其中一名施暴者是港大牙醫學院四年級生，片中地點應是港大李國賢堂。



疑涉李國賢堂宿生



港大學生會文字媒體《學苑》發表報道，稱有李國賢堂宿生透露昨早接獲短訊，被要求不要穿著舍堂衞衣外出，宿生不要接受媒體訪問，拒絕接聽無來電顯示的電話，以及不要拍攝任何集體照片，但報道沒有解釋原因。



港大學生會會長黃政鍀表示，昨早得悉事件，強調影片中的行為絕非宿舍傳統。他指事件已交校方處理，相信大學已接觸相關同學，學生會不便作過多評論。港大發言人回應，校方正了解有關事件。