﻿學者指港須急起直追 東京迪士尼斥53億擴建

香港迪士尼樂園擴建計劃仍待立法會財委會「開綠燈」之際，創園三十四年的東京迪士尼樂園，昨宣佈動用七百五十億日圓（約五十二點六億港元）推行大規模擴建，包括增設「美女與野獸」主題區，預計於二○二○年春天東京奧運前竣工。有港學者認為，港迪士尼必須急起直追，盡快展開擴建，維持競爭力。



外媒報道，經營東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋的東方樂園公司宣佈，將斥資七百五十億日圓開發東京迪士尼樂園西側一帶，建設三座新特區，總面積約四萬七千方呎，是該樂園於八三年創園以來，最大筆投資。報道指，擴建計劃包括以「美女與野獸」為主題的新園區，設有男主角野獸所居住的城堡、女主角貝兒住的鄉村，內有商店、餐廳，並將引入日本原創大型遊樂設施。



增設「美女與野獸」園區



此外，該園將引入新的現場表演娛樂設施，成為東京迪士尼樂園首座室內劇場，可看到恍如畫本中的場景。在「明日世界」主題園區，將引進以迪士尼經典動畫「大英雄天團」中的機器人杯麵（Baymax）為題的新遊樂設施。該園透露，在卡通城園區（ToonTown）的米妮屋，遊客將可觀賞米妮的設計服裝和製作服裝的工坊，以及接觸工作道具等，然後與穿上美麗服裝的米妮合照。



東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋去年度的遊客量，連續四年錄得逾三千萬人次，營運公司社長上西京一郎昨於動工典禮指，希望藉由大規模擴建計劃，提升遊客的滿意度。



○五年創園的香港迪士尼樂園，去年底宣佈斥資一百○九億元擴建計劃，包括新增漫威（Marvel）英雄及魔雪奇緣（Frozen）兩大主題區，以及擴建城堡等，預計將於一八至二○年陸續落成。當局正就擴建方案向財委會申請撥款，不過議員要求政府與迪士尼公司再商討更佳方案。



學者：港迪園須急起直追



經濟學者關焯照表示，東京迪士尼營運成功，吸引力很高，該園提出擴建反映大型主題樂園創園一段時間後，需要更新才能維持吸引力，香港迪士尼必須急起直追。他指，近年港迪士尼遊客減少，與一周一行措施有關，且樂園面積太細，部份設施亦面臨老化，是時候擴建。他認為，政府目前提出的方案可取，因為擴建帶來的社會效益，包括就業機會、帶動經濟發展等，將較營運可能出現的虧損為大。