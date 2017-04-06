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﻿中環翻電車釀12傷

2017-04-06 列印
■有消息稱，電車出軌前遭其他車輛碰撞。
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  一輛電車今日凌晨駛至中環德輔道中突然翻側，至少十二名乘客受傷，多輛警車及救護車接報趕到現場，消防員亦到場協助。意外起因有待調查，有傳電車出軌前遭其他車輛碰撞。

　　今日凌晨零時許，一輛東行電車由西環出發，駛至德輔道中近銀行街對開，在彎位失控窒一窒即出軌，繼而翻側，發出隆然巨響，當時沒有壓及其他車輛，惟車廂內一批乘客東歪西倒，叫喊聲不絕。據悉，電車出事前車速一般，有傳電車出軌前，疑遭其他車輛碰撞。
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