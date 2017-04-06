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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升156點

2017-04-06 列印
　　美國周三股市大幅向好，杜指中段報二○八四五點，升一百五十六點；納指則報五九三二點，升三十四點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點六五港元，升零點三五港元；中移動美國預託證券價格則見八十六點六三港元，跌零點一二港元。紐約期金中段報每盎司一千二百四十七點五美元，跌十點九美元；紐約期油則報每桶五十一點一八美元，升零點一五美元。
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