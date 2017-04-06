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﻿ Miffy救海洋展覽 科學館明開幕

2017-04-06 列印
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香港科學館全新兒童天地暨專題展覽「Miffy之拯救海洋」明日正式開放，是兒童天地自去年一月閉館翻新後重新開放，佔地面積較以往大，專供二至十二歲小朋友遊玩。

  「Miffy之拯救海洋」專題展覽，是Miffy作者、荷蘭國寶級插畫家Dick Bruna今年二月中去世後，全球首個Miffy公開展覽。展覽以海洋污染為主題，由Miffy「教導」小朋友海洋垃圾的種類、危害，場內亦有互動環節包括微生物顯微鏡展示、生物標本展示等。展覽期至十月十一日完結。

  翻新後的「兒童天地」主打互動展覽，展品由法國一所科技中心引入，包括「迷你車房」予小朋友模擬維修車輛、「小小工程師」讓小朋友扮演工程師，用磚頭合作「砌屋」。
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