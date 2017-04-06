﻿法庭指誤解判詞 須付訟費15萬 陳茂波涉誹謗案 原告申上訴終審被駁回

「財爺」陳茂波早前被指與妻子許步明透過電郵，誹謗女兒就讀的漢基國際學校校董盧光漢包庇龍鳳胎子女考試作弊，高院裁定誹謗成立，與訟雙方其後提出上訴，上訴庭去年裁定陳茂波夫婦上訴得直。盧氏一方早前向上訴庭申請終審上訴許可，上訴庭昨駁回申請，認為原告誤解判詞，並下令盧氏一方向陳茂波夫婦支付訟費十五萬元。本報記者



原告盧光漢、其子盧冠中及女兒盧亮臻，與訟人為陳茂波和許步明夫婦。



原告今年一月二十日向上訴庭申請終審上訴許可，以書面形式提出十點理據及其他原因，上訴庭昨在判詞歸納出三個上訴理據，包括免責特權保障、上訴庭處理原審陪審團裁決的角色及「惡意誹謗」的定義。



判詞歸納三個理據



在免責特權方面，原告提出「在教育範疇中，法律是否將家長之間的溝通均受特權保障，縱使該些溝通言論影響學校或管理層的聲譽」，以及「法庭如何平衡家長以免責特權參與學校事務與保護個別學童免受網絡欺凌」，認為上訴庭沒有討論到有關「免責特權」的法例，未能在保障個人聲譽和表達自由兩者之間取得平衡。



原告上訴時未提此理據



上訴庭認為，早已說明沒有硬性釐定免責特權的法律原則，要視乎案情而定，沒有固定的法律限制如何在兩者取得平衡，加上原告在上訴時未有正式提出此理據，故不可在終審階段再提出。



原告亦質疑，法官錯誤引導原審陪審團理解惡意誹謗，認為案件應該重審。但上訴庭認為原告錯誤理解判詞，又指已解釋當時確是基於原審法官在解釋惡意時犯錯而推翻有關裁決，但認為沒有任何一個合理的陪審團會裁定該些電郵有惡意成份，才不會下令重審。



上訴庭又不接受本案有特殊情况，認為沒有理據要改變一貫做法，裁定原告理據並無合理可爭議性。