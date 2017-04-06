﻿木廠大火波及鄰倉 八流浪貓喪命

八鄉昨日發生奪命火警，一間木廠突然起火，火勢猛烈一發不可收拾，波及毗鄰的寵物用品貨倉，貨倉女職員及數十名村民疏散。消防員到場開喉撲救，約一個半小時救熄火警。消防事後在貨倉發現八隻貓屍，仍有兩隻失蹤，料已凶多吉少。消防員仍調查起火原因。



現場為錦上路近八鄉路元崗村一間木廠，昨晨十時許，木廠突然起火，火勢一發不可收拾，疑大量木材着火，濃煙升上半空，有村民發現報警。由於火場附近有油站，附近數十名村民自行疏散逃火。



消防員到場時，火勢已波及木廠毗鄰一間寵物用品貨倉，多名女職員見狀紛紛逃出貨倉外。有女職員稱，倉庫內收養了約十隻流浪貓，及一隻兩歲大的唐狗女「碌碌」，逃生時趕不及將牠們救出；有職員更受驚哭起來。



警方到場封鎖現場，消防員動用兩條喉及兩隊煙帽撲救，約一個半小時後將火救熄，木廠及寵物用品貨倉嚴重損毀，屋頂亦燒至倒塌，幸火勢沒有波及附近油站及引起爆炸，火警中無人受傷。但消防員事後進入寵物用品貨倉調查，發現八具貓隻屍體，另有兩隻仍然失蹤，恐已葬身火場。事後一度失蹤的黑色唐狗女「碌碌」，在附近被尋回，只是受驚，沒有受傷。



消防員事後進入火場，以及聯絡木廠負責人，調查起火原因，初步相信火警無可疑。火警期間，一名女住客得悉村內木廠發生火警，擔心家中愛犬匆忙趕返現場，並向消防求助。最後由消防員帶回家中，成功救出愛犬。由於寵物用品貨倉在火警中被波及嚴重焚毀，貨倉事後在facebook官方網頁發聲明稱，因遇突發意外，昨日的訂單暫停送貨，不便之處敬請諒解。