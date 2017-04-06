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﻿巨型鐵筒壓死地盤工

2017-04-06 列印
        落馬洲牛潭尾路一個倉庫，昨午三時許發生奪命工業意外，一名五十三歲姓張男子，被工人發現遭一個突然倒塌，直徑約兩米的巨型鐵筒壓着重傷報警。消防員到場抬起鐵筒救出事主送院，惜送抵醫院後傷重死亡。警員調查後認為案件無可疑，列工業意外通知勞工處調查意外原因。

        據悉死者與妻子育有兩名女兒，長女就讀大學一年級。香港建造業總工會理事長周聯僑對再發生奪命工業意外感到痛心，這是今年十四個月內，第十五宗奪命工業意外，導致十六人死亡。

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