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﻿候任特首辦用二手傢俬

2017-04-06 列印
　　政府年初公佈動用近四千萬元設立候任特首辦公室，被指鋪張浪費，其後決定削減裝修費。

　　行政署表示，現時候任辦的傢俬大部份是二手或從其他部門借用，四部車輛亦是從物流署借用。

　　立法會財委會昨召開特別會議，鄉議局立法會議員劉業強問及候任辦開支，行政署署長蔡潔如指，當中大部份屬二手家具，與四部從物流署借來的車輛一樣，用後將會歸還，並未特別優待。

　　公民黨陳淑莊關注，是否有部門審批禮賓府裝修工程的需要。特首辦常任秘書長劉焱回應指，禮賓府屬法定古蹟，建築署會判斷是否有實際需要，而裝修工程須獲古物古蹟辦事處同意才可進行。
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