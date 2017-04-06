資方代表施榮懷會後表示，資方願意撥出資源處理對沖問題，例如每月供款一百至二百元、薪金百分之一等，又認為政府計劃提供六十億元處理未來十年取消對沖的額外支出並不足夠，期望當局亦參與供款。另一資方代表郭振華則要求，政府提出更有承擔的方案。
勞方代表鄧家彪則稱，勞資雙方有共識處理對沖問題，但最重要是政府和資方商議出可行方案，而大前提是能保障現有的長期服務金或遣散費比例不變，期望今屆政府可向立法會提交方案。
最高學府淪為欺凌場地！日前網上瘋傳港大聖約翰學院幹事會參選人遭滴蠟欺凌，港大昨天又爆出集體性侵疑案。最新一段短片顯示，一名男生疑在宿舍中遭至少兩人按在牀上，臉朝下，另一名穿「Chemistry HKU...
2017-04-06
俗稱「娃娃魚」的大鯢是國家二級保護動物，但湖南一間酒類專門店卻利用人工繁殖的娃娃魚作宣傳工具，強行灌牠飲白酒、強迫牠進食糯米糍，現場圍觀民眾不但未有加以制止，更傳出陣陣笑聲。本報記者 該段虐待娃娃魚短片近日在微博流傳，影片上周六在湖南省張家界市一間酒類專門店內拍攝。該店與當地土貨商、娃娃魚養殖戶聯手舉辦宣傳活動，一名身穿廚師制服的男子用力緊扼娃娃魚頸部，另一工作人員趁牠掙扎時，強行灌牠飲白酒，娃娃魚最後成功掙脫後跌入水缸，但廚師再次捉起牠，工作人員則用筷子夾起類似糯米糍的小食，強迫牠進食。 當時圍觀的民眾爭相拍照且傳出陣陣笑聲，卻無人制止虐待娃娃魚。據悉，工作人員之...
2017-04-06
美國接連發生大胃王比賽參賽者鯁死意外。一名中年男子在丹佛市參加冬甩競食大賽，嘗試八十秒內鯨吞一個巨型冬甩期間鯁到，搶救無效死亡。 事發在周日，四十二歲死者馬盧夫參加丹佛市一間冬甩店舉行的競食大賽，嘗試八十秒內鯨吞一個體積如生日蛋糕、重達一磅半的巨型糖霜冬甩。比賽開始時，冬甩店門外洋溢歡樂氣氛，大批群眾輪候領取免費冬甩，參加者亦載歌載舞。 目擊者表示，馬盧夫開始時表現輕鬆，先將冬甩撕成一半，並開始邊走邊吃，看來信心滿滿；但主持宣佈已過三十秒後，馬盧夫便變得焦急，喝一口水，然後大塊冬甩塞進嘴內。未幾，他在櫃枱旁彎腰駝背，開始捶擊櫃枱，之後面色一沉倒地，手中還握着食剩冬甩...
2017-04-06
要將一個小小的空間打造成寫意居停，不一定要美輪美奐的設計，只要在空間及色調上花點巧思，同樣可以變成包羅萬有的居所。如以下介紹的室內設計個案，設計師透過空間規劃及色調運用，以及風格上的歸一美感，使空間無...
2017-04-06
在國家主席習近平及美國總統特朗普今天會面前夕，北韓發射導彈贈興，但未有對環球市場構成重大影響，美股早段造好，杜指早段曾升近200點，攀上20887點。私營人力調查公司ADP出爐的報告顯示，3月份私人公司的新增職位遠超預期，達到26.3萬份，加上油價一度升1%，利好能源股。 杜瓊斯工業平均指數早段曾升198點，升至20887點，其後升勢回順，至今晨四時收報20648點，跌41點；納斯達克指數報5864點，跌34點。滙控（005）美國預託證價格報63.23港元，較香港收市價跌0.07港元；中移動（941）美國預託證價格報86.53港元，較香港收市價跌0.22港元。 美國...
2017-04-06
切爾達前鋒基奧斯比羅斯上輪西甲打破近三個月入球荒，更連中三元領軍主場3:1擊退拉斯彭馬斯。該隊有這名意大利前鋒回勇，還挾各賽事三連勝勇態，今晚聯賽快車有力作客擊敗近況反覆的華倫西亞延續近年對賽優勢，客勝值捧。（now632台周五凌晨3:30直播） 今季由費倫天拿外借至切爾達的基奧斯比羅斯，於一月西班牙盃建功助球隊淘汰華倫後，直至上輪西甲才重拾射門鞋即大演帽子戲法。湊巧今晚再遇「蝙蝠軍團」，此子揚言要延續腳風︰「過去我一度感到困惑，但重拾射門鞋亦令我重拾自信，希望今仗亦可再度士哥。」 華倫近四輪西甲只得一勝一和兩負，近況難與各戰線三連捷的切爾達相比。再者，兩軍近四次在...
2017-04-06
福士上月在西班牙馬略卡，舉行了新改良版Golf車系的全球傳媒試車活動，主角包括引用全新1.5公升TSI引擎的入門版，以及動力進一步加強的GTI高性能版。 文：彭志揚圖：William（西班牙馬略卡） ...
2017-04-06
36歲的張敬軒，去年斥資2000萬頂手有33年歷史、曾是哥哥張國榮和梅艷芳生前御用的錄音室。日前，有周刊指他曾住鬼屋，近年就愛閉關錄音室吸「靈氣」，疑似在陰氣Studio與已故歌手「神奇感應」。日前下...
2017-04-06
香港迪士尼樂園一百零九億元擴建計劃，遭非建制派議員質疑，有關撥款申請遲遲未獲立法會財委會通過，拖拖拉拉，日本為迎接二○二○年東京奧運會，決定為東京迪士尼樂園添上新裝，大規模興建新遊戲區，提升競爭力，吸引遊人入園，反觀香港，面對不進則退的風險，非常諷刺。 東京迪士尼樂園昨天宣佈，將斥資七百五十億日圓（約五十三億港元）開發東京迪士尼樂園西側一帶，建設三座新特區，總面積約四萬七千平方公尺，是東京迪士尼樂園於一九八三年開園以來，最大手筆的投資，目標是打造世上絕無僅有的魅力樂園，持續給遊客許多夢想、感動與笑容。 香港迪士尼樂園面積細小，面向亞洲區內兩個對手——東京和上海，應該急起直追...
2017-04-06
昨晚舉行今季第四次全泥地夜賽，目前在練馬師榜領先的蔡約翰續有好成績，憑「五星特工」及「翩翩」起孖，前駒本來配莫雷拉，如今由做替工的蔣嘉琦冷手執個熱煎堆；而為後駒報捷的潘頓則另贏偉廄「特獎」，同樣梅開二...
2017-04-06