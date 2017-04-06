﻿取消強積金對沖 勞顧會：政府補助不足

政府年初提出取消強積金對沖，計劃設立逾六十億元補助僱主應付遣散費及長期服務金。勞顧會昨討論有關方案，資方認為，政府建議的補助金額不足，要求政府提出更有承擔方案；勞方則表明，對任何能保障現有長期服務金或遣散費比例不變的方案持開放態度。



資方代表施榮懷會後表示，資方願意撥出資源處理對沖問題，例如每月供款一百至二百元、薪金百分之一等，又認為政府計劃提供六十億元處理未來十年取消對沖的額外支出並不足夠，期望當局亦參與供款。另一資方代表郭振華則要求，政府提出更有承擔的方案。



勞方代表鄧家彪則稱，勞資雙方有共識處理對沖問題，但最重要是政府和資方商議出可行方案，而大前提是能保障現有的長期服務金或遣散費比例不變，期望今屆政府可向立法會提交方案。