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﻿去年山泥傾瀉事故增四成

2017-04-06 列印
■歐陽仁生強調，極端天氣等原因會令山泥傾瀉風險上升。
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　　本港去年共發生二百二十六宗山泥傾瀉事故報告，較前年多四成，並無造成任何人命傷亡，約七成山泥傾瀉發生在道路、行人路、停車場、遊樂場等。雨季將至，因應天文台估計今年雨量偏少，當局預料整體山泥傾瀉宗數或會下跌。

　　土力工程處去年共接獲二百二十六宗山泥傾瀉事故報告，比前年的一百六十一宗多四成，但較過往二十五年平均每年約三百宗少。土力工程處副處長歐陽仁生指，本港去年沒有特大暴雨，故並無發生嚴重山泥傾瀉，但強調山泥傾瀉風險會因城市發展、斜坡老化及極端天氣而上升，提醒市民切勿逗留在斜坡與穩固物之間、遠離斜坡及保持警覺。

  處方每年抽查一百個斜坡，去年發現當中兩成須修葺。私人斜坡方面，屋宇署向業主發出的修葺令，至今有三百宗未履行，當中一成半要先由署方派人維修，完成後再向業主追討或檢控。
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