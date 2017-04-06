﻿七人車女司機切線 泥頭車收掣不及追撞

網上facebook香港突發事故報料區，昨日瘋傳一段車Cam短片，拍得一輛七人車疑由第三線切出最右邊第四線時，懷疑女司機沒有看清楚交通情況，被尾隨駛至一輛泥頭車撞車尾至車頭掉轉方向，幸無人受傷。



通過酒精呼氣測試



有網民看過短片後，指女司機沒有看清楚交通情況切線。但有心水清網民稱，女司機是閃避另一輛突然切線車輛肇禍。



警方表示，昨晨近八時，二十八歲姓黃女子，駕駛一輛七人車沿觀塘道東行駛至近康寧道時，女司機報稱閃避其他車輛失控，越過毗鄰快線撞路中石壆。快線一輛泥頭車駛至，六十七歲同姓黃司機收掣不及，車頭撞向七人車尾。



兩車相撞後，七人車車頭掉轉損毀，幸無人受傷。兩司機通過酒精呼氣測試，警方調查後列交通意外無人受傷處理，現場交通一度受阻。