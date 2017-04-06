﻿遊戲機中心職員疑遭內鬼劫七萬

旺角昨日發生劫案，一名男子攜帶載有七萬元現金斜揹袋途至一大廈後巷時，遭四名持刀及棍賊人截劫，賊人打傷事主掠去斜揹袋後逃去。事主其後負傷報警，警員到場將傷者送院，並追緝賊人歸案。



遇劫事主姓關（五十九歲），消息稱，他為一間遊戲機中心職員。昨凌晨二時許，中心打烊後，他將七萬元現金放在一個斜揹袋離開。當途至新填地街五百五十二號一大廈後港時，突然有四名分持刀棍大漢撲出，不由分說向他施襲，擊傷事主頭部及搶去他載有現金斜揹袋，帶同兇器一併逃去。



傷者負傷報警，警員到場將他送院治療，並在現場兜截可疑人，但無發現。警方不排除賊人熟悉事主運鈔時間，事後尋找附近大廈閉路電視追緝賊人歸案。