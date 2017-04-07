﻿稱遭巴士撞 乘客：無其事 電車超速掟彎翻 司機危駕被捕

中環昨天凌晨發生罕見電車事故。一部電車高速駛過S彎至終審法院對開時，突然出軌翻側。有工程師看過閉路電視片段，推測涉事電車出事時速至少四十公里，超過電車公司規定駛經彎位在八至二十公里之間的時速限制，有人超速「掟彎」導致出軌。肇事車長稱事發時遭尾隨巴士撞到，警方調查後卻無發現碰撞，以涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷拘捕車長。



昨晨零時許，一輛電車由金鐘道駛向中環，經S形彎位進入德輔道中，至終審法院大樓對開時，突然出軌翻側。二十三歲姓盧車長及十三名男女乘客（年齡介乎二十四至六十四歲）受傷被困。有途人見狀報警求助，未幾警方及消防到場，將傷者救出送院。昨早仍有兩人留院。肇事車長事後涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕。



盧覺強指時速40公里始翻側



現場監察鏡頭拍下事發一刻，電車駛至終審法院大樓對開時，一輛城巴剛剛駛至，片段中兩車未有發生碰撞。理大機械工程學系前工程師盧覺強看畢片段後，指電車約重十九噸，在彎位至少時速四十多公里才會導致翻側。他認為，電車與巴士分別於兩條行車線行駛，電車車速明顯較巴士快，電車未轉彎時，車頭明顯左傾，相信巴士沒有碰到電車。



電車公司指應行20公里



電車公司發言人指，電車車長須跟從車速限制指引，在不同地點行車，如駛過S形彎，建議車速為時速八公里至二十公里。發言人續指，肇事車長去年一月入職，具一年以上駕駛經驗。肇事電車上月二十九日接受全面檢查，機件正常，已運返屈地街電車廠詳細檢查。



涉事車長曾向警員聲稱電車遭巴士撞到，但乘客稱「唔關事」，取證人員亦未能在電車上發現碰撞痕跡。新巴城巴發言人指，當時一輛5X號線城巴在電車後面，巴士公司檢查後，沒發現巴士有碰撞痕跡。



這次是本港第三次發生電車翻側意外。資料顯示，一九六四年四月一輛東行往北角電車，駛經金鐘道時跟另一輛電車相撞，兩車翻側，一死五十九傷。一九八三年十月，一輛往上環西行電車，駛經筲箕灣道近愛秩序灣道時，跟一輛混凝土車相撞，兩車翻側，二十九人受傷。