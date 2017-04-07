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﻿工會主席：僅新型號有裝限速器

2017-04-07 列印
　　電車涉超速掟彎翻側。香港電車職工會主席江錦文直言事件罕見，對此感到遺憾，希望受傷乘客早日康復。他指，電車車速黑點不少，包括金鐘立法會對開、灣仔菲林明道、克街、銅鑼灣崇光百貨對開、維園、以及筲箕灣書局街等地。

　　他續指，這次出事的彎位，屬「S形落斜」，並非交通黑點，對車長而言，駕駛不難。現時電車駛過路面的車速限制，一般介乎時速二三十公里，轉彎時速限制在八公里以下。他強調，現時仍難以判斷肇事電車有否超速，須待調查人員檢查電車黑盒後才能確定。

　　江錦文表示，現時只有新車才有安裝車速限制器，最高時速限制於四十七公里，但舊車沒有這裝置。他指，除專線電車外，一般很少車長會將車速提至四十多公里。江錦文補充，現時任職電車車長毋須車牌，入職後須經八星期訓練，故車長經驗一般較上一代淺，但這點未必與事故原因有關。
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