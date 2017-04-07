﻿宿生會聲明指不涉欺凌 港大生遭下體打頭重案組跟進

港大宿舍日前爆出集體性侵疑案，網上流傳短片顯示一名男子被按在牀上，並被另一男子以性器官打頭。涉事宿舍李國賢堂學生會幹事會昨發聲明，稱事件不涉及任何欺凌成份，相關宿生的宿籍已被暫停。警方昨接兩名市民報案，指網上有西區一院校有學生被不恰當對待。案件列求警調查，交西區重案組跟進，暫無人被捕。



李國賢堂學生會幹事會昨午透過facebook專頁發聲明指，舍監、舍堂導師及幹事會已即時聯絡相關宿生進行調查，「確認事件並不涉及任何欺凌成份」，舍監已提交調查報告予校方跟進。聲明又指，事件屬個別事件，與舍堂文化及舍堂教育無關，相關宿生的宿籍已被暫停，幹事會亦就事件令公眾對港大舍堂「產生誤解」致歉。



港大稱，中央管理小組就近日宿生舍堂發生的事件，成立小組跟進，小組由一名副校長領導。葉建源昨在電台節目指，首次聽到類似嚴重程度的事件，直言「超越大家可接受界線」，認為大學生須知做出相關行為或須負上刑責。