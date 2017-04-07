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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升37點

2017-04-07 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二○六八五點，升三十七點；納指則報五八七一點，升七點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點一四港元，跌零點○六港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點九四港元，升零點○九港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百五十四點八美元，升六點三美元；紐約期油則報每桶五十一點七二美元，升零點五六美元。
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