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﻿停牌漢駕車衝燈 避警追捕失控撞欄

2017-04-07 列印
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　　昨凌晨二時許，東九龍交通部警員於油塘崇信街巡邏期間，發現一輛黑色寶馬房車（見圖）衝紅燈，上前截查時，車上二十三歲姓韓司機突然加速逃走。

　　警員駕駛警車尾隨追捕，雙方沿鯉魚門道駛入觀塘道至港鐵牛頭角站對開天橋時，寶馬失控先撞毀二十米欄杆，再撞前方兩輛的士停下；警車尾隨駛至亦收掣不及，失控撞上另一輛的士。

　　寶馬司機撞車後棄車逃入二十米外安定街一間車房廁所藏匿。據悉當時車房東主聞得巨響出外察看，未料返回時發現廁所被人反鎖，懷疑肇事司機藏匿在內，隨即報警通知警方。

　　警方聞報到場，當場將韓拘捕，並揭發他被停牌，以涉嫌瘋狂駕駛、停牌期間駕駛及沒有第三者保險下駕駛拘捕。事件中一名警員及三名的士司機（三十五至五十五歲）受傷要送院治理。
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