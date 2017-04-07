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﻿長沙灣鹹水管爆裂現路陷

2017-04-07 列印
　　昨清晨五時許，長沙灣元州街與東京街交界，一條直徑二十七吋地底鹹水管突然爆裂，水柱噴出地約一米高，大量鹹水夾着沙泥沖出路面，部份路面被鹹水沖毀及出現路陷跡象，並引致馬路出現水浸。有駕車人士途經發生爆水管及路陷報警。警員接報到場，封閉受影響部份行車線，並通知水務署人員到場關水掣。工程人員事後掘開路面搶修。受爆水管影響，附近多幢樓宇鹹水供應暫停。
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