﻿資深投資者：市場欠理智 千萬元盤三個月升「一球」

新盤熱銷，中資發展商高價搶地，帶動樓市氣氛向好，二手交投較年初低迷時明顯轉趨活躍，價量齊升。美聯物業綜合土地註冊處資料顯示，今年首季二手住宅平均每宗金額升至約六百六十八萬元，按季升逾百分之二，更突破一五年第三季約六百五十七萬元的水平，創歷史新高。
嘉湖呎價破萬 市場譁然
美聯首席分析師劉嘉輝指，今年新盤供應重鎮之一荃灣，區內藍籌屋苑荃灣中心價格升勢凌厲，按年飆升兩成三，升幅膺十大屋苑之首。另一「上車天堂」天水圍嘉湖山莊，首季破頂成交司空見慣，更現二十五年來首宗成交呎價突破一萬元，市場譁然。
「買賣雙方心態轉變，造就破頂，市場不明朗因素逐漸消除，業主唔急賣，買家心急，出嚟睇樓嘅確實要買。」中原地產分行經理黃懷恩見證不少「再睇睇，睇住先」的睇樓客，因樓市回升與置業機會擦身而過。有資深代理則指，近年父母客群起出動協助子女置業，亦是屋苑需求強勁，成交價被推至破頂的原因。
太古城樓價貴過97
資深投資者「白旋風」陳清白警告：「現時太古城樓價貴過九七年成倍，但普遍市民收入邊有增加一倍，樓市絕對有泡沫！」屋苑持續破頂，市民趕上車，他認為這非健康的社會現象：「市場失去理智，政府出招加辣升，美國加息又升，供應量增加再升，大家應冷靜下來想清楚，不要受市場氣氛所影響。」